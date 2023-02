Potter è il peggior allenatore della storia del Chelsea (per le statistiche)

Sono solo cinque i successi ottenuti dalla sua squadra in campionato di cui solo due nelle ultime quattordici.

Il Chelsea da quando Potter siede in panchina non vince più. L’ex tecnico del Brighton si è insediato sulla panchina dei Blues da 17 partite ma i successi tardano ad arrivare. Sono solo cinque i successi ottenuti dalla sua squadra in campionato di cui solo due nelle ultime quattordici. Eppure a gennaio il Chelsea ha speso ben 300 milioni nella finestra invernale di calciomercato ma ciò non basta per invertire la rotta. L’arrivo di nuovi giocatori come Fernandez, Murdyk e Badiashile non bastano per risollevare una situazione di classifica abbastanza drammatica.

I Blues si trovano al decimo posto della classifica di Premier League e sono a 11 punti dal quarto posto occupato dal Tottenham di Antonio Conte. La sconfitta contro il Southampton di sabato ha messo ancor di più sulla graticola Potter che ormai non ha più scuse.

Nell’edizione odierna del Sun, infatti, è stata realizzata una foto con la percentuale di partite e vittorie di ogni singolo allenatore della squadra londinese. Ebbene come tecnico più perdente della storia del Chelsea c’è proprio Potter. Da quando lui è alla guida della squadra ha la percentuale del 29.4 di partite/vittorie. Ai primi posti della classifica ci sono due allenatori che hanno fatto la storia recente del club come Mourinho e Antonio Conte. I due tecnici hanno una percentuale di vittorie pari al 67%. Al primo posto c’è Avram Grant, allenatore dei Blues dal 2007 al 2008.

