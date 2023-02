Tottenham, Conte si ferma di nuovo: «Ho sottovalutato l’intervento, il fisico ne ha risentito»

Non ha rispettato l’indicazione di riposare per 15 giorni e ora è costretto ad un nuovo stop. Il club: «La salute è la cosa più importante».

Antonio Conte si ferma di nuovo dopo l’intervento alla cistifellea. Il tecnico del Tottenham lascia temporaneamente la panchina del Tottenham nelle mani di Cristian Stellini. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram:

«Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l’intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccio male, ma ora è necessario».

Conte è stato operato a inizio mese. Nonostante gli fosse stato consigliato di riposare per almeno 15 giorni, è tornato subito in campo. Dopo un controllo post operatorio, però, è emersa una sofferenza fisica che gli impone un nuovo stop. E’ rimasto in Italia dopo la partita contro il Milan: ora si dedicherà alla completa ripresa. Salterà il derby del Tottenham contro il West Ham ma potrebbe restare fuori più a lungo. Il ritorno in campo sarà valutato con calma, partita dopo partita.

Il Tottenham ha annunciato con una nota lo stop di Conte:

“Dopo un controllo di routine post-operatorio in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per completare il recupero dopo il recente intervento chirurgico alla cistifellea. La salute è considerata la cosa più importante e tutti noi gli auguriamo ogni bene. Cristian Stellini assumerà la guida della Prima Squadra”.

ilnapolista © riproduzione riservata