Osimhen va gestito: contro l’Empoli Simeone pronto a subentrare. A riposo Kim e Zielinsky (CorMez)

Spalletti cambierà almeno quattro elementi in formazione: in campo Elmas e Juan Jesus. Torna Mario Rui dal primo minuto.

Contro l’Empoli nel Napoli ci saranno almeno 4 cambi rispetto alla formazione vista in campo in Champions League con l’Eintracht. A riposo Kim (che è diffidato) e Zielinsky, torna titolare Mario Rui, mentre Simeone è pronto a

subentrare a Osimhen, il cui minutaggio va gestito. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Per affrontare questo ciclo infernale con tre partite in trasferta in otto giorni, c’è bisogno delle rotazioni. Spalletti probabilmente seguirà la regola dei tre-quattro cambi a partita, come del resto ha fatto anche a Reggio Emilia. Il minutaggio di Osimhen va gestito, Simeone è un’alternativa valida e probabilmente porterà a casa un altro spezzone al Castellani. Kim è diffidato, un cartellino giallo gli farebbe saltare la sfida contro la Lazio, una situazione che potrebbe determinare una riflessione di Spalletti per l’impiego di Juan Jesus. Elmas si candida per far rifiatare Zielinski, Mario Rui è pronto a prendere il posto di Olivera e Politano potrebbe essere inserito nella classica alternanza con Lozano, in corsa come miglior giocatore della settimana in Champions League”.

Il Napoli intende presentarsi a Empoli nel migliore dei modi. Non dimentica quanto accadde lo scorso 24 aprile.

“Dieci mesi fa il Napoli subì una clamorosa rimonta dal 2-0 al 3-2 che rappresentò un vortice di delusioni: il sogno scudetto definitivamente tramontato, il post-partita tormentato con il ritiro prima convocato, poi revocato e declinato nelle cene per compattarsi e blindare la Champions. L’Empoli tra le mura amiche è una bestia nera per il

Napoli che, da quando è tornato in serie A, ha espugnato il Castellani soltanto una volta nel marzo 2017″.

Zanetti dovrà fare meno degli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli e dell’infortunato Cambiaghi.

ilnapolista © riproduzione riservata