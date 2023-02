Osimhen è il Black Panther del calcio, è rinato dopo un infortunio gravissimo (As)

Gli spagnoli elogiano il nigeriano: “ha subito venti fratture e un gravissimo problema all’occhio che lo ha quasi costretto a rinunciare al calcio”

As ritorna ad elogiare Osimhen vista la sua partita in Champions contro l’Eintracht e il campionato. Ormai è diventato un eroe agli occhi dei suoi tifosi e a guardare bene la storia di Osimhen verrebbe da pensare a Black Panther, il supereroe Marvel che arriva da Wakanda, un fantasioso paese africano.

Niente Batman quindi, Osimhen assomiglia più al principe wakandiano e il perché lo spiega As:

“Victor Osimhen è l’attaccante del momento. Nessuno in Europa ha segnato più gol nel 2023 dell’attaccante nigeriano del Napoli nei primi dieci campionati. La sua ottima forma fa dimenticare il brutto infortunio di fine novembre 2021. Osimhen ha subito un terribile infortunio che lo ha quasi costretto a lasciare il calcio. Da allora Osimhen è costretto a indossare una mascherina.”

Proprio come T’Challa, alias Black Panther, che ha dovuto risollevarsi dopo un bruttissimo scontro con il suo villain; Osimhen è rinato dopo quel terribile infortunio contro Skriniar.

La gravità dell’infortunio al tempo la chiarì il chirurgo che operò l’attaccante del Napoli. As riporta le sue parole:

«Il disturbo non era una semplice lesione allo zigomo, ma interessava anche varie ossa del viso. Non è stato un infortunio shock, ma una compressione: la forza cinetica generata dallo schiacciamento del volto di Osimhen contro quello di Skriniar ha provocato danni devastanti. Per guarire le fratture ho dovuto inserire sei placche e 18 viti in titanio. Il suo occhio era saltato fuori dall’orbita. Aveva venti fratture, era come se la sua testa fosse finita sotto una pressa. Ci sono volute tre ore, abbiamo dovuto tagliarlo in tre punti sul viso. Dovevamo studiare una mascherina apposita per il suo caso».

Adesso l’attaccante nigeriano è pronto a conquistare l’Europa a suon di gol. Scrive Marca:

“I suoi gol hanno lanciato il Napoli alla conquista del campionato italiano e in Champions League il Napoli ha un piede e mezzo nei quarti dopo aver battuto l’Eintracht in Germania. Osimhen, insieme a Kvaratskhelia, sono fra quelli che fanno la differenza.“

ilnapolista © riproduzione riservata