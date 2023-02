Neuer: «Dopo l’eliminazione dal Mondiale ho camminato per dieci chilometri per due giorni di seguito»

Alla Sueddeutsche: «Non volevo vedere le partite, non lo sopportavo. Qualcuno parla con gli psicologi, io sono andato a correre, è stata la mia terapia».

La Sueddeutsche intervista Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Al Mondiale in Qatar è stato al centro delle polemiche per la questione legata alla fascia “One Love”. Tornato a casa dopo l’eliminazione della Germania al turno preliminare, si è rotto la gamba destra sciando. Recentemente il Bayern ha anche licenziato l’allenatore dei portieri Toni Tapalovic, suo intimo confidente. Non un buon periodo, insomma, da tempo.

A Neuer viene chiesto se sarà in grado di giocare di nuovo, la prossima stagione. Risponde:

«Non rimarrà alcun danno. All’inizio, ovviamente, è stato uno shock. Ma poiché ho già sperimentato vari infortuni, sono diventato abbastanza ottimista. Ovviamente anche la psiche gioca un ruolo».

Neuer parla del Mondiale.

«Sentivamo di avere poco supporto. Le aspettative verso di noi erano molto alte in termini di questioni politiche. Le cose politiche hanno avuto un peso che non è mai stato uguale, per noi atleti. Forse, col senno di poi, avremmo avuto bisogno di un po’ più di sostegno per concentrarci sul nostro compito contro il Giappone».

Continua:

«Prima del torneo si diceva che la fascia “One Love” non valeva nulla. Dopo il divieto è diventata il simbolo più importante del calcio mondiale. Abbiamo sentito che qualsiasi decisione avessimo preso avremmo sbagliato. Eravamo molto sotto pressione».

Neuer sul gesto della nazionale che si è tappata la bocca in segno di protesta:

«A qualcuno è piaciuta di più ad altri meno. Nessuno però è stato costretto a farlo. Abbiamo deciso insieme. Nessuno ha fatto un gesto simile, oltre a noi».

Un gesto che, spiega, era rivolto solo alla Fifa.

«Era solo per la Fifa, in nessun caso era diretto contro il mondo arabo o l’Islam. Abbiamo tra noi giocatori musulmani, questa diversità è naturale per noi. Vengo da Gelsenkirchen, l’intera regione della Ruhr dipendeva economicamente da lavoratori provenienti da Polonia, Turchia e Italia, solo grazie a loro abbiamo avuto questa prosperità. Sono grato di essere cresciuto così».

Come valuti la tua performance in Qatar? Neuer:

«Mi giudico sempre molto. Ne ho parlato con l’allenatore dei portieri, Andreas Kronenberg. Ma non è arrivata alcuna accusa. Si può sempre discutere se si può fare qualcosa di diverso con i gol subiti, ma non riesco a gestire le critiche ingiustificate. Dopo la Coppa del mondo è stato detto che sono stato il responsabile del fallimento e questo mi ha davvero ferito».

Neuer racconta che, dopo l’eliminazione della Germania, non è riuscito a guardare le partite del Mondiale.

«Non volevo vedere le partite della Coppa del mondo. Non lo sopportavo. Ho camminato per dieci chilometri il primo giorno e di nuovo il secondo. Quale portiere corre per dieci chilometri per due giorni consecutivi? Ho capito che era la mia terapia. Altri parlano con gli psicologi, io sono andato a correre, il terzo giorno a fare escursioni e il quarto giorno a fare un giro sugli sci con amici intimi della zona qui. Scio da oltre 30 anni, per me è come andare a prendere i panini».

E lì si è fatto male.

«Sotto la neve c’era qualcosa che mi ha fermato. Andavo forse a dieci, dodici chilometri all’ora. Avevo già percorso quella pista decine di volte».

Avevi paura che questa potesse essere la fine della carriera?

«No. Mi sono subito sentito fiducioso che tutto sarebbe tornato a posto. Ma dire ad amici e parenti che avevo bisogno di un intervento chirurgico mi ha lasciato senza fiato. Mi è venuto un nodo alla gola e ho iniziato a piangere. Non riesco a sopportare di deludere le persone che amo».

Racconta di essersi scusato con compagni e club.

«Ho parlato al telefono con i responsabili e ho detto che mi dispiaceva. Non sono un coglione che si allontana. Ho spiegato tutto, compresi i dettagli».

Ti piace ancora il calcio, vale la pena lavorare al ritorno?

«In ogni caso. Certo, ora sono un vecchio. Ma questa è la cosa bella: ci sono sempre nuovi giocatori in arrivo, è sempre una nuova squadra, e io sono ancora lì. Anche se alcune persone potrebbero sentirsi stanche dei vecchi giocatori».

