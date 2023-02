“Lukaku non è più insostituibile per l’Inter che si sta guardando intorno” (Gazzetta)

Lukaku vorrebbe rimanere all’Inter ma ovviamente non è cosa semplice Il suo stipendio elevato unito agli oltre 100 milioni sborsati dai Blues appena 18 mesi fa non renderanno semplice la trattativa.

La Gazzetta dello Sport torna sulle prestazioni di Lukaku con l’Inter. L’attaccante belga, secondo la rosea, non è più insostituibile ed il Benjamin Button Dzeko insidia la titolarità del belga:

“Fa effetto oggi vedere che Lukaku non sia più un insostituibile dell’Inter: pensare che quando Conte cominciò la sua corte per portarlo a Milano nel 2019, sognava un tandem d’attacco con Dzeko al suo fianco. Ora, invece, Edin è un competitor, uno dei peggiori da superare per quello che riesce ancora a fare in campo. Gli ha “tolto” la maglia numero 9 prima, il posto da titolare nelle serate di gala poi. E il bosniaco non è l’unico “nemico”. Quello più spietato, infatti, sembra il tempo. Che scorre inesorabile, mentre Romelu cerca ancora la migliore condizione e un acuto per riprendersi la sua Inter”.

Lukaku vorrebbe rimanere all’Inter ma ovviamente non è cosa semplice Il suo stipendio elevato unito agli oltre 100 milioni sborsati dai Blues appena 18 mesi fa non renderanno semplice la trattativa. Il Chelsea non vuole fare regali a fronte dell’investimento fatto sul giocatore:

“Lukaku è tornato all’Inter in prestito dal Chelsea per 8 milioni più bonus, con i due club che si sono stretti la mano, dandosi appuntamento alla prossima estate per provare a rinnovare l’intesa, prima di ragionare su un’operazione a titolo definitivo. Il desiderio di Lukaku è rimanere in nerazzurro, ma con questo ingaggio (12 milioni lordi) e queste prestazioni, è difficile dare per scontato il suo futuro a Milano. Anche perché il Chelsea un anno e mezzo fa lo ha pagato 115 milioni di euro e adesso non ha intenzione di fare altri regali”.

Nel frattempo i nerazzurri riflettono sul futuro. Ancora da definire il rinnovo di Dzeko, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi dopo le ultime prestazioni convincenti, e anche Lukaku sembra in partenza. La squadra di Inzaghi potrebbe ritrovarsi senza due delle sue punte:

“Insomma, Romelu sta per entrare nei mesi più caldi della stagione: ha bisogno dei gol, prima di tutto, perché è quello che ci si attende principalmente da un attaccante del suo valore. E poi di ritrovare fiducia e forma fisica, imprescindibili per poter tornare devastante come nella prima parentesi nerazzurra. L’Inter attende segnali e nel frattempo riflette. E non è un mistero che si stia già guardando intorno, per cercare eventuali alternative in attacco”.

