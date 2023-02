Il valzer Nicola-sì Nicola-no ha mandato la Salernitana in confusione, sarà difficile uscirne (CorSport)

Sousa ha utilizzato gli stessi giocatori del collega esonerato ed è anche tornato alla difesa a tre. La Salernitana è uscita sotto bordate di fischi, contestata

A nulla è valso il cambio in panchina: la Salernitana ieri ha perso contro la Lazio, in casa, per 2 reti a zero. Il Corriere dello Sport addebita parte della colpa alla confusione lasciata nella squadra dal cambio di allenatore, soprattutto dal doppio esonero di Nicola. Nell’editoriale di Alberto Dalla Palma, il quotidiano sportivo scrive:

“La nuova Salernitana di Paulo Sousa si è spenta automaticamente dopo l’1-0 di Ciro, dimostrando di aver perso quelle doti morali che le avevano consentito nella primavera scorsa di salvarsi con Nicola. Più o meno, il portoghese ha utilizzato gli stessi giocatori del collega esonerato tornando anche alla difesa a tre che era stata abbandonata: il vantaggio sulla terzultima non è affatto rassicurante e la sensazione è che il cammino di Paulo Sousa sia in salita per il clima che si è creato intorno alla squadra dall’inizio di gennaio. Il valzer su Nicola-sì Nicola-no precedente alla conferma part time dello stesso allenatore, ha provocato una confusione complessiva da cui non sarà facile uscire, come si è visto ieri contro la Lazio e ancora prima contro il Verona”.

Nel pezzo principale dedicato alla partita, l’inviato a Salerno, Daniele Rindone scrive:

“il portoghese, all’esordio a Salerno, s’è preso subito due scoppole (la terza gliel’ha evitata Sepe respingendo il rigore di Luis Alberto). Ha raccolto la Salernitana a cerchio a fine partita, uscita sotto bordate di fischi, contestata. Sousa ha aggiunto poco o nulla alla squadra di Nicola. Non avrà avuto tempo, il modulo è stato ricalcato, la carica è stata limitata. C’è bisogno di scosse e di mosse (Verona a meno 4)”.

“La Salernitana è durata meno di 20 minuti, tanto rumore per nulla. Zero profondità, Piatek ha sparacchiato una volta. L’ampiezza cercata coi cambi gioco per Candreva e Bradaric ha provocato un paio di tiri da fuori (gli unici nello specchio) e un paio di cross che hanno sorvolato Provedel. Uno non sfruttato da Daniliuc, su un altro Provedel (dopo una smanacciata) ha respinto un fendente di Candreva”.

