Serie A: La Lazio sul treno Champions. La Salernitana senza Ochoa entra in zona retrocessione

I biancocelesti ritrovano la vittoria, gol di Immobile. Il portiere messicano in panchina. Il derby toscano finisce 1-1 solo per merito di Vicario

La giornata di Serie A prosegue con due spunti per la classifica: Lazio rimane attaccata al treno per la Champions League e la Salernitana rischia di farsi risucchiare nella lotta per non retrocede. Alle 15 inoltre si è giocato anche il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli finito 1-1.

Salernitana-Lazio 0-2

La Lazio riprende la marcia verso la qualificazione alla Champions League. I biancocelesti attualmente sono quarti con 42 punti in attesa di Roma-Hellas Verona alle 20.45. Risultato importante sopratutto dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta contro il Lecce per 1-2. La ripartenza della squadra di Sarri, reduce da due pareggi e due sconfitte, porta la firma di Ciro Immobile. L’attaccante è ritornato al gol dopo sette giornate segnando su invito di Marusic lo 0-1 e su rigore il gol che messo la parola fine alla gara. Nel finale Luis Alberto sbaglia rigore e ribattuta che avrebbero portato i laziali sullo 0-3.

La Salernitana ha provato a tenere botta nel primo tempo, ma all’ora di gioco, dopo il gol di Immobile, ha issato bandiera bianca. Non un buon inizio per Fonseca che nel post partita è rimasto molto amareggiato per l’arrendevolezza dei suoi. Ora i granata sono in attesa della sfida del Verona all’Olimpico contro la Roma, e in caso di successo dei veneti sarebbero solo ad una lunghezza dal terz’ultimo posto. Ochoa inspiegabilmente ancora in panchina, gioca Sepe.

Serie A: Fiorentina-Empoli 1-1

La Fiorentina riesce ad acciuffare il pareggio solamente all’85esimo grazie ad un gol da rapace di Cabral. La squadra di Italiano non gioco una brutta gara ma non ha fatto i conti con un Vicario in grandissima forma. I viola sempre più distanti dalla zona Europa riescono a salvare una partita che nel primo tempo aveva una sola squadra in campo: l’Empoli.

L’Empoli ha solo da recriminare le occasioni sciupate e il Var. I toscani, dopo il gol iniziale di Cambiaghi, hanno visto togliersi secondo gol per un millimetrico fuorigioco di Caputo. La squadra di Zanetti è in grande forma e nel rimo tempo da una sensazione di supremazia tanto chiudere per alcuni tratti la Fiorentina nella sua metà campo. Nel secondo non sciupa tutto solo grazie a Vicario che in almeno tre occasioni salva il risultato. Ora gli azzurri sono a più undici sul Verona terzultimo.

ilnapolista © riproduzione riservata