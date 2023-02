Il Guardian: «I tifosi dello United si prostituiranno per uno dei governi più selvaggi al mondo?»

Il Qatar vuole comprare il club, “ma non sarà facile come con il Psg, che era un club fallito in un campionato allo sbando”

“Prima o poi doveva succedere. L’arco narrativo del calcio non richiedeva niente di meno”. Per il Guardian il matrimonio (presunto) tra il Manchester United e il Qatar è un matrimonio inevitabile, come “Batman vs Superman, Godzilla vs Kong: Manchester United e Qatar era semplicemente un crossover che chiedeva di essere realizzato”.

Per Jonathan Liew non fa molta differenza che a prendersi lo United, tutto o solo una porzione, sia direttamente lo Stato o un oscuro fondo ad esso collegato. E’ il concetto: il Qatar per ora ha lanciato l’amo e vuole studiare le reazioni.

Perché “non stiamo parlando di un’altra Parigi qui – spiega il Guardian – È facile dimenticarlo nel vortice che ne è seguito, ma l’investimento iniziale del Qatar nel Paris Saint-Germain è stato minuscolo in confronto: una quota iniziale del 70% di un club valutato meno di 100 milioni di sterline. Dal punto di vista finanziario, è stato un gioco da ragazzi. Il Paris era un club in fallimento con un prezzo stracciato, un enorme potenziale, un accesso illimitato a uno dei mercati più ricchi d’Europa, nessun rivale stretto e un campionato di media forza che poteva essere facilmente messo in ginocchio”.

Invece “nessuno di questi vantaggi esiste con lo United”. Secondo il Guardian la forza dello United sta tutta nel marchio. Ma l’Inghilterra non è la Francia, non è così facile.

Il Qatar con questa operazione vuole “l’immediata identificazione con un marchio globale, quasi una partecipazione nella stessa società britannica”. Peraltro, scrive Liew, “l’acquisto di una squadra di calcio ti fa guadagnare un esercito di robot flessibili che cercano disperatamente di eseguire i tuoi ordini per te”. Insomma fa comodo, se punti a dominare finanziariamente il mondo.

Ma la domanda che fa Liew è al contrario: che cosa possono possono mai sperare i tifosi dello United dal Qatar? Che spendano soldi? Più soldi di prima? Lo United nell’ultimo decennio ha speso più di 1 miliardo di sterline e non ha vinto niente. E “solo perché i Glazer erano proprietari terribili e parassiti non significa che i prossimi saranno migliori”.

E lancia una sfida: “Ai tifosi dello United è sempre piaciuto pensare al proprio club come a un esempio. Come a qualcosa di più nobile di qualsiasi altro. Come sarebbe emozionante se scegliessero di evocare quel senso di eccezionalità per il bene superiore di questo sport. Per resistere alla prostituzione del loro club a uno dei governi più selvaggi del mondo“.

