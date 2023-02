Garanzini: a La Spezia più stecche che acuti, alla Juve, contro il Nantes, servirà ben altro 

Una vittoria buona per la classifica, non altrettanto per l’Europa League. Di fronte a una squadra in crisi prolungata la Juventus ha rischiato davvero tanto

La vittoria della Juventus sullo Spezia è buona per la classifica, ma contro il Nantes, in Europa League, alla squadra di Allegri servirà ben altro. Lo scrive, su La Stampa, Gigi Garanzini.

“Buona per la classifica. Qualunque essa sia. Non altrettanto rassicurante per il viaggio in Bretagna, anche se lassù Di Maria ci sarà da subito e Chiesa prima o poi. Giovedì a Nantes la Juve si gioca molto, e se La Spezia era la prova generale va detto che nonostante il risultato sono state più le stecche degli acuti”.

Tra Nantes e Spezia non c’è grande differenza di qualità, lo dicono le rispettive classifiche, ma i francesi sono di certo più concreti e tempestivi nel saper cogliere l’attimo.

“Di fronte a una squadra in crisi prolungata la Juventus ha rischiato davvero tanto. Sia in avvio, prima del vantaggio firmato da Kean, sia in misura ancor più rilevante fino al raddoppio di Di Maria. Al punto da domandarsi come sarebbe finita a portieri scambiati. Perin ha preso tutto, e almeno due-tre parate sono state decisive. Il povero Marchetti, entrato a freddo per l’infortunato Dragowski poteva far meglio sia sulla demi-volée di Kean sia, in particolare, sul raddoppio di Di Maria”.

“Di sicuro a Nantes servirà tutt’altra prestazione a centrocampo dove gli errori, tecnici e tattici, non sono davvero mancati in particolare nel primo tempo”.

E poi sui singoli: Locatelli ci ha messo troppo a riprendersi dall’ammonizione rimediata dopo venti soli secondi. E su Paredes:

“continua a non funzionare Paredes, spaesato, fuori sincrono una volta di più”.

