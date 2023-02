Galtier: «Messi non ci sarà contro il Monaco ma tornerà ad allenarsi lunedì»

In conferenza stampa: «Si giocano troppe partite e il Mondiale non ha aiutato». Contro i bavaresi dovrebbe mancare anche Mbappé

Christophe Galtier, allenatore del Psg, alla vigilia della partita contro il Monaco parla in conferenza stampa delle assenze di Messi e Mbappé. Il tecnico francese ha però dato una speranza per il campione del mondo in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole di Galtier su Messi riportate da L’Equipe:

«Messi ha un affaticamento muscolare. Non sarà disponibile contro il Monaco ma riprenderà ad allenarsi lunedì. Ci sono tante partite ravvicinate in una stagione ed è normale avere spesso giocatori indisponibili. Si giocano troppe partite ed il Mondiale non ha aiutato».

Come affronti l’incontro di questo sabato a Monaco senza Lionel Messi?

«Con la sua assenza potrebbe essere necessario giocare in modo diverso per avere una struttura più solida, per essere più compatti. Quando vai a Monaco, senza Leo, è sempre un problema. Ma ripeto, fa parte del calendario in una stagione molto difficile. E’ normale non avere i giocatori quando si giocano 50-60 partite».

Se c’è una possibilità che Kylian Mbappé sia ​​pronto per il Bayern Monaco, ci giocherai?

«La salute del giocatore viene prima di tutto. Tanto più che la stagione è ancora lunga e potremmo non rischiarlo per la partita di Champions League».

