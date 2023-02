Galtier: «Non credo che Mbappé abbia giocato troppo. Gli infortuni fanno parte del gioco»

L’allenatore del Psg, Christophe Galtier, difende in conferenza stampa la gestione del caso Kylian Mbappé. L’attaccante si è infortunato a Montpellier e dovrà restare fuori per circa tre settimane, saltando l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Questa mattina, L’Equipe adombrava dei dubbi sulla corretta gestione dell’attaccante francese dopo il Mondiale.

In assenza di Neymar e Mbappé contro il Tolosa, il reparto di attacco ruoterà attorno a Lionel Messi. Come riorganizzarlo?

«Automaticamente, ci sono molte connessioni tra Kylian e Ney, Kylian e Leo, Ney e Leo. Devo organizzare la squadra per sopperire all’assenza combinata di Kylian e Ney. Ruoterà tutto intorno a Leo. Un po’ come abbiamo fatto a Montpellier dopo l’uscita di Kylian. Leo sarà nelle zone che preferisce. Spetta anche ai giocatori intorno a lui che sostituiranno Mbappé e Ney alzare il proprio livello di gioco, cogliere le occasioni per giocare».

Hai usato diversi moduli dal tuo arrivo. Ti stai ancora barcamenando. Immaginavi che ci sarebbe voluto così tanto tempo per trovare la formula giusta? «No, non ci è voluto molto, il nostro piano era molto chiaro all’inizio della stagione con una rosa al completo. Ma man mano che andavamo avanti, eravamo più leggibili, c’erano punti su cui non ero soddisfatto. Dopo il Benfica, abbiamo cambiato organizzazione per rendere più denso l’ambiente. Non mi sto barcamenando, cerco di trovare altri moduli in base alle sequenze delle partite, ai giocatori a disposizione».

Kylian Mbappé ha giocato troppo? Era possibile prevenire il suo infortunio? Galtier:

«In base agli esami sarà assente per circa tre settimane, questo è un dato di fatto. Ha giocato troppo? Siamo in una stagione unica. Mi rendo conto che in molti altri club ci sono infortuni. Gli infortuni fanno parte del lavoro, non siamo contenti per Kylian. Vuole essere sempre presente. Non puoi affrontare una stagione senza avere problemi fisici. Era prevenibile? Abbiamo preso molte precauzioni per il ritorno di Kylian. Dopo queste due partite (post-Mondial, Strasburgo, Lens), ha avuto 12 o 13 giorni di riposo. Abbiamo preso precauzioni, è tornato gradualmente. Non credo che Kylian abbia giocato troppo. Dal momento in cui giochiamo, c’è un rischio».