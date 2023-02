Casillas attacca Piqué sul caso Barcellona: «È uno dei più grandi furti che le persone abbiamo potuto vedere nel calcio»

La risposta del difensore: «Nei confronti di Barça e Madrid c’è sempre stato un occhio di riguardo, lo abbiamo sempre detto»

Gerard Piqué e Iker Casillas tornano a sfidarsi, ma questa volta non per un ‘Clasico’ in campo. In questo caso si trovavano su Twitch nella trasmissione della ‘Kings League’ competizione creata dall’ex difensore del Barcellona. Il difensore e il portiere, rispettivamente leggende del Barcellona e del Real Madrid, hanno affrontato nel corso di una trasmissione in diretta l’argomento che sta dividendo la Spagna riguardo i presunti pagamenti del club catalano all’ex capo degli arbitri José María Enríquez Negreira. L’ex Real Casillas ha iniziato dicendo a Piqué:

«Gerard, devi stare zitto per anni. È uno dei più grandi furti che le persone abbiamo potuto vedere nel calcio»

L’ex difensore del Barcellona ha subito replicato:

«Se proprio vogliamo parlare allora dovremmo dire quello che è successo in Champions League… il Real Madrid uscirà da tutte le parti. Non dico altro. In quegli anni abbiamo perso un campionato al Camp Nou contro l’Atlético con un gol annullato che era legale».

La discussione si è successivamente accesa ancora di più, con Piqué che ha confessato:

«Nei confronti di Barça e Madrid c’è sempre stato un occhio di riguardo, lo abbiamo sempre detto».

Pronta la risposta di Casillas:

«Per una squadra passare due anni senza ricevere un rigore contro o un cartellino rosso è incredibile».

Il portiere campione del Mondo nel 2010 con la Spagna ha poi abbandonato la trasmissione dopo le parole di Piqué.

