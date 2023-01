Zaniolo rifiuta la convocazione per lo Spezia, è rottura totale con la Roma (Gazzetta)

Non partirà con la squadra per La Spezia. Vuole essere ceduto entro la fine di gennaio. Alla Roma non sono arrivate offerte ufficiali

La storia di Zaniolo in giallorosso è ai titoli di coda. Nicolò ha rifiutato la convocazione per La Spezia. La rottura con la Roma è ormai definitiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Tra Nicoló Zaniolo e la Roma è rottura totale. Dopo aver saltato il match con la Fiorentina per una sindrome gastrointestinale – che a qualcuno era già sembrata sospetta – il giocatore non si è reso disponibile per la trasferta di domenica a La Spezia (i giallorossi scenderanno in campo al Picco alle 18). Il numero 22 non si imbarcherà sul volo che domani porterà Pellegrini e compagni a Pisa, da dove raggiungeranno la Liguria in pullman. Alla base della decisione c’è l’evidente volontà di essere ceduto entro la fine di gennaio. La storia tra i giallorossi e il classe ‘99 dunque, rischia di chiudersi in malo modo”.

La rosea aggiunge che Tiago Pinto e l’allenatore della Roma, José Mourinho, sono stati presi alla sprovvista dalla decisione di Zaniolo. Anche perché non sono arrivate, alla Roma, offerte ufficiali sul mercato.

“La scelta di Zaniolo ha lasciato fortemente perplessi Tiago Pinto e José Mourinho (domani il tecnico non interverrà in conferenza stampa), colti di sorpresa dalla volontà del calciatore. Sul tavolo del general manager infatti non è arrivata alcuna offerta considerata accettabile e, se le cose non dovessero cambiare nei prossimi giorni, il giocatore rimarrebbe nella Capitale fino a giugno. Ecco perché la decisione di “ammutinarsi” appare quantomeno avventata”.