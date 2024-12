Juan Jesus: «Vogliamo riportare lo scudetto a Napoli l’anno prossimo»

A Dazn: «Non siamo ancora in vacanza, vogliamo onorare e rispettare la maglia».

Le parole di Juan Jesus a Dazn prima di Napoli-Lecce, ultima di campionato.

Le dichiarazioni di Juan Jesus

«Qua non siamo in vacanza, vogliamo onorare il nostro sogno e lo scudetto vinto lo scorso anno per rispetto della maglia e dei colori. L’anno prossimo faremo del nostro meglio per riportare lo scudetto a Napoli».

Il razzismo in Italia è questo il tema del convegno “L’Italia è un paese razzista?” che si terrà lunedì 27 maggio alle ore 10:30 al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta.

All’incontro parteciperanno Mimma D’Amico, responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta, Mamadou Kouassi, cui è ispirato il film “Io Capitano” che ha vinto il David di Donatello, Juan Jesus calciatore Ssc Napoli e Aurelio De Laurentiis presidente Ssc Napoli.

Modera i lavori il professor Guido Trombetti già rettore della Federico II. Il convegno sarà trasmesso in diretta sulle pagine social del Centro e sarà messo a disposizione della stampa un link per la diretta dell’evento.

Tutti vogliono Conte in città

Le parole di Ugolini:

«Il gradimento popolare è tutto per Conte. Qui la piazza conta, le pressioni che può esercitare questa piazza sono importante. Con Garcia c’è stata una sollevazione popolare che ha avuto la capacità di accendere un campanello di allarme nella testa di De Laurentiis. Se dovesse arrivare Conte, ci sarebbe un plauso da parte di tutti i tifosi perché per loro Conte resta la prima scelta. De Laurentiis non credo voglia più aspettare, si è ripreso a lavorare su Conte e diciamo che le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima. La trattativa è adnata avanti, sono stati smussati gli angoli. Poi però le carte arrivano sul tavolo del presidente De Laurentiis e lui ha tutta la libertà di avanzare altre richieste o di puntualizzare alcuni elementi. Non è certezza Conte ma lui è Leclerc, in pole con Stefano Pioli a ridosso».

