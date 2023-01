La Roma rifiuta 35 milioni di sterline dal Tottenham per Zaniolo (Sky Sports)

Il Tottenham ha virato sull’italiano dopo il no di Trossard che ha scelto l’Arsenal. La Roma secondo SkySport Uk sembra disponibile ad un prestito con obbligo

La clamorosa indiscrezione arriva da Sky Sports: la Roma ha rifiutato 35 milioni di sterline per Zaniolo, l’offerta è arrivata dal Tottenham di Conte.

Secondo SkySport infatti, il club giallorosso ha mostrato una certa soddisfazione per la cifra proposta, pensando magari di alzare la quotazione dell’attaccante italiano.

Zaniolo sembra aver perso centralità nel progetto del club. Con l’arrivo di Dybala, Mourinho sembra affidarsi molto di più all’argentino che all’italiano e i mal di pancia del nazionale azzurro continuano a moltiplicarsi.

La tifoseria è spaccata fra chi crede che sia arrivato il momento dei saluti fra Zaniolo e l’ambiente romanista e chi invece crede che sia estremamente difficile colmare una sua ipotetica assenza.

In questa stagione Zaniolo ha segnato soltanto due reti in 19 presenze e dopo l’anno della Conference League non sembra più essere al centro dei pensieri di Mourinho.

Ma tornando all’offerta del Tottenham di 35 milioni di sterline rispedite al mittente da Tiago Pinto, sembra che il club di Londra si sia orientato sull’italiano dopo che la pista Trossard dal Brighton di De Zerbi, è andata in fumo (si attende la firma del centrocampista con l’Arsenal). Probabile che il Tottenham non si fermi a una solo proposta e provi ad alzare il prezzo.

Da Roma filtra ottimismo, considerata la volontà di Zaniolo di lasciare Trigoria il club sembra disponibile anche ad un prestito con obbligo di riscatto, ovviamente a cifre maggiori rispetto a quelle già proposte.

Il Tottenham nel frattempo deve far fronte a diversi temi interni la società, con il rinnovo di Conte in ballo e le prestazioni in campo, ed esterni con il primo colpo del mercato invernale ancora da mettere a segno.