Tensioni nel Bayern: alcuni giocatori snobbano Nagelsmann

La Bild riferisce che alcuni compagni di squadra hanno lasciato l’appuntamento prima del suo arrivo per uno scarso rapporto con il tecnico tedesco

Tensioni in casa Bayern Monaco in seguito ad un inizio di stagione deludente. La Bild analizza come, nella giornata di ieri, era previsto un incontro tra la squadra e lo staff tecnico per cercare di fare gruppo. Erano presenti tutti, da Neuer (con le stampelle in seguito all’infortunio) a Sabitzer, arrivato per primo insieme alla compagna. Precisa la Bild, che alcuni giocatori che sono andati via poco prima dell’arrivo del mister Julian Nagelsmann.

La motivazione deriverebbe da uno scarso rapporto con il tecnico tedesco. Scrive la stampa tedesca, però, che il tecnico si è presentato dopo 2 ore rispetto all’orario concordato con tutti gli altri e alcuni giocatori erano già rientrati dall’appuntamento.

Il Bayern Monaco è reduce dal pareggio di sabato contro l’Eintracht Francoforte, gara che è terminata 1-1. La situazione in classifica dei bavaresi non sta facendo felici staff e tifosi dato che hanno solo un punto di vantaggio rispetto all’Union Berlino. Nel mirino c’è anche la sfida contro il Psg valida per gli ottavi di Champions League dove non vi è alcuna favorita alla vittoria.

Le tensioni attorno a Nagelsmann e il Bayern sono emerse già dalla scorsa settimana, quando il tecnico tedesco ha licenziato lo storico allenatore dei portieri nonché amico di Manuel Neuer. Questo susseguirsi di eventi, insieme agli scarsi risultati, stanno mettendo a dura prova la squadra bavarese che tra meno di 2 settimane sarà chiamata ad una gara cruciale che segnerà il resto della stagione.