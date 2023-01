Scontri tifosi, il procuratore di Arezzo: «Atto folle che ha messo in pericolo i viaggiatori»

Scontri tra tifosi di Napoli e Roma sull’A1, interviene il procuratore di Arezzo che dichiara: «È stato un atto folle che ha messo in pericolo i viaggiatori».

Ha dichiarato il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi:

«Aspettiamo un rapporto dettagliato dalla Questura: è in corso un lavoro lungo e complesso di indagine, perché si tratta di identificare il maggior numero possibile di persone. C’è bisogno di tempo. Tutti gli sforzi di questo ufficio e della polizia di Stato sono concentrati ad individuare i responsabili di quanto accaduto. È stato un atto folle che ha messo in serio pericolo l’incolumità dei viaggiatori e che ha bloccato una delle principali arterie di circolazione del nostro Paese. Contiamo di identificare i responsabili quanto prima e di chiamarli a rispondere in sede penale delle loro condotte e delle loro gravi azioni».