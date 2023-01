Robinho vuole tornare a giocare ma non può lasciare il Brasile per la condanna in Italia

L’ex Milan ha rifiutato l’offerta di un club cinese per motivi familiari, ma in realtà avrebbe paura dell’arresto una volta lasciato il Brasile

Robinho vorrebbe tornare a calcare i campi di calcio all’età di 38 anni. L’ex giocatore di Real Madrid e Milan non gioca dal novembre del 2020, quando si ritirò dal calcio dopo l’ultima esperienza con il Santos. L’attaccante è stato condannato a 9 anni di carcere dal tribunale di Milano per lo stupro di una 23enne albanese.

La questione legata al ritorno in campo di Robinho è determinata dalla condanna italiana. Infatti, il calciatore non può lasciare il Brasile sennò verrà arrestato, dopo che il governo brasiliano ha negato l’estradizione. L’ex astro nascente sarebbe stato contattato da un club cinese ma ha rifiutato la proposta. La motivazione del rifiuto sarebbe determinata dalla volontà dell’ex Milan di stare vicino alla famiglia ed evitare il linciaggio mediatico dovuto alla pena che pende in Italia, ma Uol rivela che la vera motivazione del rifiuto sarebbe dovuta alla paura dell’arresto una volta uscito dai confini. Il calciatore ha anche delle proposte in Brasile, ma sarebbero di squadre di categoria inferiore.

Il presidente del Potuguesa Santista, una dei club sulle tracce di Robinho, ha dichiarato:

«Ci abbiamo provato, abbiamo parlato della possibilità di ingaggiarlo. Ha questo problema e abbiamo avuto una conversazione casuale. Non era una proposta ufficiale, non ha dato una risposta ufficiale, ma l’abbiamo presa in considerazione. È un grande giocatore. Chi non vorrebbe averlo? Ma c’è questo problema, noi andiamo avanti con le nostre vite e lui va avanti con la sua. Speriamo che risolva legalmente la sua vita. Per Portuguesa Santista firmare Robinho sarebbe grandioso, ma è solo nell’ambito della ipotesi».