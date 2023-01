Questa sera Gattuso si gioca la salvezza con il Valencia

La squadra di Gattuso non vince una partita della Liga dal 10 novembre 2022, ultima partita prima della sosta legata ai Mondiali.

Il Valencia di Gattuso sta attraversando uno dei periodi più tenebrosi della sua storia recente. Infatti, i murcielagos occupano le posizioni più basse della Liga e distano solo 2 punti dalla zona retrocessione. A nulla sono serviti gli innesti che il tecnico italiano ha chiesto quando è approdato sulla panchina spagnola. Da Castillejo a Justin Kluivert finendo a Cavani. Il Valencia ha speso pochissimo in questa stagione, solo 13 milioni a fronte dei 55 incassati dalle cessioni di Guedes e Soler.

Questa sera il Valencia giocherà una delle partite cruciali della stagione dove è chiamata alla vittoria per scacciare gli spettri di una possibile retrocessione a fine stagione. La partita contro l’Almeria rappresenta la sfida tra la tredicesima e la quindicesima in classifica. Un solo punto li distanzia e il Valencia deve centrare la prima vittoria in campionato di questo 2023. La squadra di Gattuso non vince una partita della Liga dal 10 novembre 2022, ultima partita prima della sosta legata ai Mondiali. Da lì il caos. Solo due vittorie in Copa del Rey contro le modestissime La Nucia e Sporting Gijon. Troppo poco per una squadra con i ricorsi storici così importanti.

In conferenza stampa Gennaro Gattuso sa già che il Valencia giocherà una partita fondamentale contro l’Almería. I murcielagos sono a soli 2 punti dalla retrocessione. Queste le sue parole:

“La squadra con la testa sta bene. È normale che non guardino la classifica, è meglio. Dobbiamo pensare alla partita. Meglio non guardare la classifica.”