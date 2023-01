Il Valencia di Gattuso perde (in casa) anche col Cadice penultimo in classifica

Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini dell’allenatore calabrese. Gol subito dopo dieci minuti, il Valencia ha creato poco o nulla. Fischi al Mestalla

Il Valencia di Gattuso perde anche col Cadice penultimo in classifica. Perde in casa 0-1 con gol decisivo di Alcaraz al nono minuto. È finita tra i fischi del Mestalla. I valenciani avevano oltre 80 minuti di tempo per rimontare e invece hanno dato vita a una delle prestazioni più scialbe della stagione e non era facile battere il primato. È la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gattuso che hanno perso anche contro il Villarreal.

Prima del match di stasera il Cadice era penultimo in classifica. Adesso è salito a 15 punti al 17esimo posto. Il Valencia resta per il momento al decimo posto con 19 punti in classifica. Hanno l’Europa a sei punti e la zona retrocessione a quattro.

Stavolta neanche Cavani è riuscito a sbrogliare l’intricata matassa. Nel secondo tempo Gattuso ha fatto entrare Justin Kluivert e Hugo Duro ma non è cambiato nulla. Praticamente zero le occasioni create, diciamo due. Per il Valencia è la settima sconfitta su 16 partite in Liga.