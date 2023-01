Pinto: «Zaniolo? Qualcuno ha messo gli interessi individuali davanti a quelli collettivi»

A Dazn: «Oggi sono qua tutti quelli che hanno voglia e motivazione per lottare per la Roma. La penalizzazione della Juve? Per noi non cambia niente».

Nel pre-partita di Spezia-Roma, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. La domanda che gli è stata fatta, ovviamente, riguarda Nicolò Zaniolo, che al club giallorosso ha chiesto di essere ceduto già a gennaio, deluso dai fischi dell’Olimpico. Zaniolo ha rifiutato la convocazione per La Spezia.

Perché Zaniolo ha deciso di non partire con la squadra? Pinto:

«Tutti noi nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse: quella con il mercato chiuso, quando magari tutti noi abbiamo più serenità, e quella con il mercato aperto e ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Purtroppo non è la prima volta che accade, quindi oggi sono qua tutti quelli che hanno voglia e motivazione per lottare per la Roma. Io magari ho sbagliato tante volte ma dal mio primo giorno fino all’ultimo gli interessi collettivi della squadra e della Roma verranno sempre per primi».

Cosa succederebbe se la Roma non riuscisse a piazzare Zaniolo in questa sessione? Resterebbe fuori dal progetto o sarebbe reintegrato? Pinto:

«Dobbiamo aspettare la fine del mercato e sicuramente il primo febbraio ci sarà una Roma compatta, forte e con gli obiettivi ben chiari nella testa».

Con la penalizzazione della Juventus cambia qualcosa per la Roma in termini di lotta per la Champions? Pinto:

«Secondo me il nostro discorso non cambia tanto, dobbiamo far sul serio ad ogni partita, come oggi, dobbiamo cercare di vincerle. Al di fuori dal campo possono succedere tante cose e non possiamo arrivare a fine stagione con il rimpianto di non aver fatto di tutto per vincere la Champions».