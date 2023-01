Bergomi: «La giocata di Chiesa con l’Udinese mi ha ricordato Maradona»

A Sky: «Ora la Juventus è squadra». Bucciantini: «Ora c’è la partita. La Juventus è una partita che spaventa quella città (Napoli ovviamente)»

Caressa si infastidisce quando si parla di Napoli campione di inverno ma si infervora con le otto partite della Juventus senza subire gol, è quasi eccitato. Otto clean sheet consecutivi nel 2017-18, otto clean sheet consecutivi in questa stagione. Nel salotto Sky, ovviamente. «Ragazzi, questi dati dicono molto».

Bergomi a Sky parla di Chiesa e di Juventus: «La Juventus rispecchia il suo allenatore. È diventata squadra anche grazie ai giovani che prima lui non vedeva. La giocata di Chiesa sul gol mi ha ricordato Maradona a San Siro contro l’Inter che stoppò e tirò al volo (il gol a Zenga, ndr). E ha servito a Danilo il pallone per l’1-0».

Marchegiani: «Sono rientrati alcuni giocatori, la squadra ja ritrovato quella mentalità che specialmente a inizio stagione anche l’anno scorso sembrava non avere allo stesso livello. In questo momento Allegri è particolarmente lucido, scelte non banali e particolarmente azzeccate, ieri non è stata una partita semplice».

Bucciantini: «La Juventus è una partita che spaventa quella città (Napoli, ovviamente, ndr)