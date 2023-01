Napoli-Juve, al Maradona ci saranno 200 georgiani con la maglia di Kvara

Lo scrive il Corriere dello Sport. Sono atterrati ieri da Tblisi ed hanno acquistato in massa il biglietto per la sfida di stasera

Allo stadio Maradona, stasera, in occasione di Napoli-Juventus, saranno presenti anche 200 georgiani con una maglia speciale in onore di Kvaratskhelia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Napoli-Juve è passione, colore, un sold-out annunciato e a quanto pare anche un’attrazione turistica: ieri,

all’aeroporto di Capodichino, è atterrato un charter dalla Georgia con a bordo duecento viaggiatori che hanno acquistato altrettanti biglietti per la grande sfida del Maradona. A cui assisteranno indossando la maglia di Kvara”.

Si prevede il tutto esaurito allo stadio di Fuorigrotta, con aumento delle misure di sicurezza, soprattutto dopo quanto è accaduto domenica sull’autostrada A1.

Il gruppo di supporter georgiani avrà indosso una maglia speciale, con il numero 77, quello di Kvara.

“Da Tbilisi, la capitale. A bordo di un charter organizzato ad hoc per l’evento degli eventi: nel suo Paese, ormai,

Khvicha è un mito assoluto e di conseguenza il Napoli è diventato un po’ patrimonio della gente. Il gruppo al completo, dicevamo, si presenterà al Maradona con la maglia numero 77: un’ondata di Kvaratskhelia. Per la cronaca: anche con il Sassuolo accadde qualcosa del genere, e quella volta il signore in questione fece un gol e due assist a Osi”.