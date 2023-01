Martinez è il nuovo allenatore del Portogallo: contratto fino al 2026

Martinez è arrivato terzo ai Mondiali del 2018 e ha raggiunto le Final Four della Nations League nel 2021 con il Belgio.

Roberto Martinez è il nuovo allenatore del Portogallo. Ufficializzato pochi minuti fa, ha firmato un contratto fino al 2026. Martinez sostituirà Fernando Santos, che ha lasciato l’incarico dopo la Coppa del Mondo. Dopo diversi anni come allenatore e direttore sportivo del Belgio, Roberto Martinez ha annunciato che non avrebbe più guidato i diavoli rossi dopo aver perso nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Martinez è arrivato terzo ai Mondiali del 2018 e ha raggiunto le Final Four della Nations League nel 2021 con il Belgio. Una delle prime grandi sfide per Roberto Martinez sarà gestire la questione Cristiano Ronaldo. Dopo aver deciso di continuare la sua carriera in Arabia Saudita, non si sa cosa possa succedergli. Il 7 portoghese potrebbe anche essere escluso in favore di giocatori più giovani.

«Le decisioni vanno prese in campo. Non sono un allenatore che prende decisioni affrettate. Voglio incontrare tutti e da oggi voglio parlare e incontrare tutti i giocatori. Cristiano è in quella lista, ha fatto 19 anni in Nazionale e merita rispetto , ne parleremo. Da lì tocca a me stilare la migliore classifica per l’Eurocup. Domani inizieremo a lavorare, conosceremo tutti i giocatori e Cristiano è uno di loro», ha detto il nuovo allenatore del Portogallo Martinez durante la sua presentazione.