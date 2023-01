Lo United batte il City e Ten Hag apre la piccola crisi di Guardiola

Le reti di Bruno Fernandes e Rashford decidono la partita nel finale. Il Manchester City resta a meno 8 dall’Arsenal capolista.

Il derby di Manchester tra United e City si conclude con la vittoria dei Red Devils in rimonta sulla squadra di Guardiola. La città di Manchester non è azzurra, ma bensì rossa. Dopo il goal di Grealish nel Derby, lo United ha trovato il goal del pari prima e quello del sorpasso poi. Meritando un successo che avvicina Ten Hag a Guardiola, ad un solo punto di distanza in classifica 39 a 38. L’allenatore olandese apre la piccola crisi del collega catalano.

Nella Premier League 2022/2023 Grealish non è certo stato un protagonista fin qui. Una sola rete prima del Derby di Manchester, tante gare in panchina, diverse da subentrato. Non è riuscito ad ergersi ad intoccabile del City dall’estate 2021, con una prima annata da colpo più costoso nella storia Citizens fermatasi a 6 goal e 4 assist.

DE BRUYNE TO GREALISH GOAL INJECT ITpic.twitter.com/eWlyQbtFc0 — 17 (@DxBruyneSZN) January 14, 2023

C’è una statistica interessante sul Manchester United. La squadra di Ten Hag ha subito il 33,3% dei gol in Premier League contro la compagine di Guardiola. Sui 21 gol subiti dallo United ben 7 portano la firma dei cugini.

Lo United ha però continuato ad attaccare, senza sosta, trovando il pari al minuto 80 con Bruno Fernandes e dunque il goal del sorpasso con il solito Rashford, arrivato a sette gare di fila in rete.

Bruno Fernandes a remis les pendules à l’heure ! 🇵🇹🔥pic.twitter.com/ndxfGqn5vY — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) January 14, 2023

MARCUS RASHFORD GIVES UNITED THE LEAD!!! ALEJANDRO GARNACHO ASSIST!!!pic.twitter.com/1Cpdj7c1bc — Football Report (@FootballReprt) January 14, 2023

Per Guardiola si tratta della seconda sconfitta nelle ultime cinque partite, mentre per Ten Hag si registra il quinto successo di fila. L’Arsenal ringrazia, pronto a scappare a +8.