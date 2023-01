Il Manchester United punta Osimhen ma dipende dalla qualificazione in Champions

Le spese del Manchester United sono state oltre l’80% del fatturato del club. Senza la Champions, le spese saranno più limitate

Siamo agli sgoccioli per l’arrivo di Weghorst al Manchester United ma per il futuro i Red Devils puntano già altri profili. Secondo quanto evidenziato dal The Telegraph i veri obiettivi del Manchester United sarebbero Victor Osimhen e Benjamin Sesko ma solo a partire dalla prossima stagione. Il tutto, secondo il media inglese, potrebbe avverarsi se il Manchester United riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League nonostante il possibile cambio di proprietà. I soldi delle competizioni europee potrebbero aiutare sensibilmente il club di Manchester a convincere grandi giocatori a firmare per loro.

Spiega il Telegraph in base ai nuovi controlli sui costi della squadra introdotti dall’Uefa lo scorso giugno, i club saranno limitati a spendere il 70 per cento delle loro entrate totali in trasferimenti, stipendi per giocatori e allenatori e commissioni degli agenti entro il 2025/26. Le spese del Manchester United sono state stimate dal media inglese e vanno oltre l’80% del fatturato del club. Mentre per i ricavi sono stati di 583,2 milioni di sterline tra sponsor, diritti tv e cessione dei giocatori.

In tema calciomercato, continuano le voci su Harry Kane del Tottenham con l’attaccante inglese entrerà negli ultimi 12 mesi di contratto con gli Spurs a partire da giugno. A centrocampo resta sempre il pallino di Frenkie De Jong del Barcellona e piace anche Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Il tutto è strettamente legato ai premi che riceverà lo United in base ai piazzamenti in classifica.