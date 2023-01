L’Espanyol annuncia battaglia legale per il caso Lewandowski

Secondo il club il polacco non avrebbe potuto giocare il derby: “L’Espanyol utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i propri interessi”

I media spagnoli riportano che la dirigenza dell’Espanyol ha presentato una lettera indirizzata alla Rfef, ovvero la Federcalcio spagnola, nella quale ha lamentato la presenza di Lewandowski nonostante la squalifica. Anche l’arbitro del match, Mateu Lahoz, non era stato avvertito della presenza del polacco fra i titolari del Barcellona.

Forse è meglio fare un passo indietro. Il Tad aveva confermato le tre giornate di qualifica a Robert Lewandowski per il gesto contro l’arbitro Gil Manzano. Il centravanti del Barcellona era stato espulso lo scorso 8 novembre durante la partita contro l’Osasuna. Dopo l’espulsione per doppio giallo al 31esimo, l’ex Bayern aveva fatto un brutto gesto andando verso gli spogliatoi alludendo che il fischietto spagnolo usasse sostanze stupefacenti.

A meno di 24 ore dal derby Barca – Espanyol, il Tribunale di Madrid ha sospeso la squalifica di tre giornate a Lewandowski. “La decisione del Tribunale contenzioso centrale di Madrid questo venerdì che consente a Robert Lewandowski di giocare contro l’Espanyol concedendo una misura cautelare alla sanzione imposta dal Tad ha un argomento rilevante e di rilievo. Si tratta di evitare ‘danni irreparabili’ nel caso ipotetico che il Tad finisca per accordarsi con il Barça. Se la sanzione fosse pecuniaria, sarebbe semplice come la restituzione del denaro pagato a titolo di multa, ma poiché l’assenza di un calciatore in una partita non può essere riparata, il tribunale di Madrid ritiene che dovrebbe giocare in attesa della decisione finale.”

Oggi però l’Espanyol ha fatto sapere alla Federcalcio che il Barcellona ha giocato il derby schierando un giocatore squalificato, Lewandowski appunto.

Il Mundo Deportivo riporta le parole del club nella lettera:

“Prima dell’inizio della partita, il club ha informato in buona fede sia l’arbitro della partita, il signor Mateu Lahoz , sia la stessa Rfef della presenza nell’undici rivale del calciatore Robert Lewandowski, che avrebbe dovuto scontare una sanzione dopo il suo espulso per doppia ammonizione nella giornata precedente del campionato. L’Espanyol, come annunciato alla vigilia della partita, utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i propri interessi e quelli dei nostri tifosi, consapevoli della flagrante ingiustizia che mette a rischio l’essenza della nostra concorrenza e che tale ingiustizia si sostenga in una risoluzione frettolosa e con evidenti carenze giuridiche.”

La Rfef aveva comunque già accettato la decisione del Tribunale e attraverso una nota aveva fatto sapere:

“Ieri sera, l’RCD Espanyol ha inviato una lettera al Comitato della concorrenza chiedendo di annullare la risoluzione giudiziaria del Tribunale centrale n. 2, in relazione alla stessa misura cautelare del giocatore Robert Lewandowski per i motivi formali e legali che ha esposto. La Commissione La Commissione Gara si è riunita d’urgenza questa mattina sabato 31 dicembre, convenendo di rigettare la richiesta, le cui motivazioni sono state esposte nella lettera con cui la decisione è stata comunicata alle società e si riassumono in quanto la Commissione non può annullare una decisione giudiziaria.”

L’Espanyol annuncia comunque che procederà per vie legali.