Lewandowski: confermate le tre giornate di squalifica col Barcellona

Per il suo gesto all’arbitro. Il polacco si era difeso «era per Xavi, non per l’arbitro»

Il Tas conferma le tre giornate di qualifica a Robert Lewandowski per il gesto contro l’arbitro Gil Manzano. Il centravanti del Barcellona era stato espulso lo scorso 8 novembre durante la partita contro l’Osasuna all’El Sadar. Dopo l’espulsione per doppio giallo al 31′ l’ex Bayern aveva fatto un brutto gesto andando verso gli spogliatoi alludendo che il fischietto spagnolo usasse sostanze stupefacenti. Il Tribunale amministrativo di Losanna ha confermato la squalifica imposta dopo la prova tv.

Lewandowski si era giustificato dopo la squalifica per l’espulsione «Se mi chiedi di quel gesto, è un po’ buffo. La scorsa settimana parlavo con Xavi e dicevamo che se queste cose fossero accadute in futuro, avrei dovuto fare più attenzione in caso di cartellino giallo. Il gesto era per Xavi, non per l’arbitro».

Il Barcellona dovranno fare a meno del giocatore per le partite contro Espanyol, Atletico Madrid e Betis. Situazione complicata per i blaugrana anceh in vista del big match contro i colchoneros. Alla ripresa del campionato la squadra di Xavi dovrà difendere il primato dal Real Madrid, che dista appena due punti senza il suo miglior giocatore. La possibile soluzione sarebbe quella di schierare Menphis Depay al posto del polacco ma non è da escludere una soluzione con il falso nuove dove potrebbe essere schierato uno tra Ferran Torres e Ansu Fati, come rivela il Mundo Deportivo.