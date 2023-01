La prima partita di Ronaldo con l’Al-Nassr è stata posticipata di 24 ore per pioggia

La prima partita di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr è stata posticipata per una forte pioggia che imperversa sull’Arabia Saudita. Il match sarà disputato soltanto domani, tra 24 ore. Lo ha comunicato il club saudita sui social.

Dunque, Ronaldo non giocherà oggi. La pioggia ci ha messo lo zampino, interrompendo le disquisizioni sulla possibilità o meno che Ronaldo potesse giocare piuttosto che sottostare ai due turni di stop con cui lo aveva sanzionato la Federazione inglese per aver rotto il telefonino di un giovane tifoso autistico dell’Everton.

L’Al-Nassr ha ufficializzato il rinvio dell’incontro contro l’Al-Ta’ae. Una decisione giustificata dalle forti piogge in Arabia Saudita e dalle interruzioni di corrente nello stadio Mrsool Park di Riyadh.

Il debutto di Ronaldo è rinviato di altre 24 ore. Anche la Dakar in corso in Arabia Saudita sta vivendo grosse difficoltà a causa della pioggia battente.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta’i is postponed for 24 hours.

We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023