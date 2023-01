Cristiano Ronaldo potrebbe giocare con l’Al Nassr nonostante la squalifica (Daily Mail)

Il Mail scrive che se la squalifica dovesse essere ignorata, Ronaldo e il club rischiano una consistente multa

Secondo il Daily Mail, Cristiano Ronaldo potrebbe ignorare la squalifica della Fa e debuttare con l’Al-Nassr questa sera. Il calciatore portoghese ha subito una squalifica di due turni dopo aver lanciato il telefono di un ragazzo durante la partita contro l’Everton quando vestiva la maglia dei Red Devils. La squalifica, ovviamente, vale anche per il campionato saudita ma Ronaldo potrebbe giocare lo stesso.

Secondo il media inglese l’Al-Nassr, non ha ancora confermato di aver accettato il divieto imposto a Cristiano Ronaldo. Spiega che, però, il certificato della squalifica sia arrivato sui banchi del club saudita:

“Il certificato di squalifica internazionale di Ronaldo, sarebbe stato ricevuto dal club e i suoi dirigenti stanno esaminando se è possibile arginare il divieto”.

Una fonte del Mail, non specificata, ha sollevato nuovi dubbi sul fatto che Ronaldo non può partecipare alla partita affermando: «Cristiano è sicuro all’85% di non giocare la prima partita per la questione dell’Everton».

Allo stadio è previsto il tutto esaurito per l’esordio di Cristiano Ronaldo che, però, non dovrebbe avvenire stasera per via del provvedimento patito in Inghilterra.

Il Mail mette in guardia e afferma che se la squalifica dovesse essere ignorata Ronaldo e il club rischiano una consistente multa: “Se la squalifica viene ignorata potrebbe esserci una grande multa per lui e il club”