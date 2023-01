Kvaratskhelia, il calciatore desiderato da ogni club d’elite d’Europa (Daily Mail)

Il quotidiano lo inserisce tra gli attaccanti che rafforzerebbero l’Arsenal. Più che calciomercato, per ora è un libro dei sogni

Dopo essersi fatto scappare Murdyk, che è approdato al Chelsea, l’Arsenal punta l’attaccante del Napoli Kvaratskhelia. A svelare l’interessamento dei Gunners per la stella del Napoli è il Daily Mail dove fa il punto degli obbiettivi di mercato della squadra inglese.

Oltre a Kvaratskhelia l’Arsenal punta anche altri profili come Leao e Raphinha, attaccanti di Milan e Barcellona. Nell’articolo del Mail si spendono parole d’elogio per il georgiano che viene definito come il pericolo numero uno nel campionato italiano:

«La stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è l’esterno più pericoloso in l’Italia in questo momento. L’esterno è adorato a Napoli, ma dovranno respingere l’interesse dei club europei d’élite. L’attaccante georgiano sta giocando così bene in Serie A che si è guadagnato il soprannome di “Kvaradona”. Kvaratskhelia ha all’attivo sette gol e nove assist in 15 presenze in Serie A in questa stagione, con i club italiani incapaci di contrastarlo».

Per il Mail sarebbe un acquisto formidabile per Mikel Arteta, la cui squadra ha nove punti di vantaggio in testa alla Premier League.