Lo Shakhtar dona all’esercito ucraino 23 milioni di euro dell’affare Mudryk (venduto per 90 al Chelsea)

Il presidente dello Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov ha annunciato che 23 milioni dell’operazione Mudryk al Chelsea (venduto per 90) sono stati girati ai soldati ucraini:

«I loro atti di coraggio non hanno eguali nella storia moderna. Il denaro verrà utilizzato per coprire diverse esigenze: dalla fornitura di cure mediche, protesi e supporto psicologico al soddisfacimento di richieste specifiche. Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team indipendente, che sarà in contatto con i difensori dell’Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari».

Infatti i fondi fanno parte del progetto “Heart of Azovstal” lanciato per difendere la città di Mariupol e le famiglie dei soldati. Il presidente ha poi ringraziato «il mondo civile che ha aiutato l’Ucraina. Oggi possiamo parlare del calcio ucraino grazie all’esercito ucraino, al popolo ucraino e all’enorme sostegno dell’intero mondo civile. Solo unendo gli sforzi sconfiggeremo il male che è arrivato nelle nostre case».

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.

