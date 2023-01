«Koulibaly è il peggior difensore mai visto» il video che sta spopolando tra i tifosi del Chelsea

Impostazioni sbagliate, passaggi imprecisi. Una sfilza di pallone regalati al Manchester City che ha vinto 4-0

In Fa Cup, Koulibaly ha disputato una pessima partita contro il Manchester City (finita 4-0 per il City), probabilmente una delle peggiori della sua carriera. L’allenatore dei Blues Potter si è presentato in campo con una squadra molto rinnovata e in difesa ha schierato il giovane Bashir Humphreys, classe 2003, al fianco di Koulibaly, con sulle fasce Trevor Chalobah e Lewis Hall, nato nel 2004.

Koulibaly ha avuto sulle sue spalle il peso di tutta la difesa, che ha subito un tracollo. Il City si è imposto per 4-0 e l’ex difensore del Napoli è stato il peggiore in campo. Una serie di errori quasi imbarazzanti per il senegalese che è sembrato un giocatore totalmente diverso da quello che siamo stati abituati a vedere, anche con la nazionale del Senegal.

Koulibaly è stato molto impreciso. Aveva la responsabilità della retroguardia, forse l’ha sentita troppo e non ha svolto una buona partita. Impostazioni sbagliate, passaggi imprecisi. Una sfilza di pallone regalati al Manchester City. Infine un fallo netto e sciocco, che ha regalato il rigore alla squadra di Guardiola, con Alvarez che ha trasformato e ha siglato il gol del definitivo 4-0.

Koulibaly has to be the WORST centre back I’ve ever seen. pic.twitter.com/okudSECBRC — 👨🏿‍🦯 (@ibzsmo3k) January 8, 2023

C’è chi ha perso la pazienza e ha pubblicato online un video con tutti gli errori commessi dal calciatore senegalese durante l’ultima sfida di FA Cup. Un video virale che ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni, e i commenti che ne seguono sono infiniti: “Koulibaly è il peggior difensore centrale che abbia mai visto”. Tanti utenti, tanti tifosi commentano a raffica e non si capacitano. Questo non è il Koulibaly del Napoli.