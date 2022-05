Il Liverpool vince anche l’FA Cup (ancora ai rigori e ancora contro il Chelsea)

Il remake della finale di Coppa di Lega. Errore decisivo di Mason Mount. La squadra di Klopp è ancora in corsa per il quadruplete

Impresa del Liverpool di Jurgen Klopp che si è aggiudicato anche l’FA Cup dopo aver conquistato anche la Coppa di Lega. I Reds hanno sconfitto ancora una volta Chelsea (com’era successo nella Coppa di Lega) e sempre ai rigori. I 120 minuti erano finiti sullo 0-0. Partita molto intensa con occasioni da una parte e dall’altra, forse qualcosa in più per la formazione di Klopp. Ai rigori si è andati a oltranza dopo che Mané ha fallito il primo match-point. Errore decisivo di Mason Mount e rigore definitivo di Tsimikas al settimo tiro.

Qualche apprensione per gli infortuni di Salah e Van Dijk in vista della finale di Champions ma non dovrebbe essere nulla di grave.

Il Liverpool ha vinto due titoli, è ancora in corsa per la Premier (anche se è tre punti dietro il City) e ha la finale di Champions.