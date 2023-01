Juve, problemi al flessore per Milik. Rischia un mese di stop (Gazzetta)

Ieri l’attaccante polacco ha lasciato il campo per il dolore alla coscia sinistra. Nelle prossime ore gli accertamenti. La speranza è che si sia fermato in tempo

La Juve rischia di perdere Arkadiusz Milik per almeno un mese. Ieri l’attaccante polacco si è fermato durante la partita col Monza per un dolore alla coscia sinistra, ai flessori. Nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti di rito, ma la sensazione, scrive la Gazzetta dello Sport, è che Milik sarà costretto a saltare diverse partite. La speranza è che l’attaccante si sia fermato in tempo. Allegri ieri lo aveva tenuto in panchina per preservarlo in vista dei prossimi impegni. Milik era entrato in campo al 58′ al posto di Kean, poi l’infortunio.

La rosea scrive:

“La Juve ritrova Dusan Vlahovic in campo e Paul Pogba in panchina, ma perde Arkadiusz Milik. Massimiliano Allegri non ha fatto in tempo a godersi la rosa per la prima volta quasi al completo che contro il Monza si è fermato l’attaccante polacco. L’ex Napoli, tenuto in panchina dal tecnico in ottica Coppa Italia (giovedì ci sono i quarti contro la Lazio), è entrato al 58’ al posto del fischiatissimo Kean, ma durante l’assalto finale alla porta del Monza ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema ai flessori. Inizialmente Milik si è fatto fasciare la coscia sinistra e ha provato a stringere i denti visto che Allegri aveva già effettuato tutti i cambi. Il dolore, però, era troppo forte. Così alla fine Arek è rientrato in anticipo negli spogliatoi e la Juve ha chiuso la partita in dieci. Milik spera di essersi fermato in tempo. Se lo augura anche la Juve, che però dovrà rinunciare alla punta per diverse partite. A partire dalla sfida di Coppa Italia. Quanto sarà lunga l’assenza del polacco si capirà in giornata. Milik nelle prossime ore effettuerà gli accertamenti al J Medical. La sensazione è che Allegri rischi di perdere l’attaccante per almeno 20-30 giorni. Significherebbe rischiare di dover rinunciare a Milik per la doppia sfida di Europa League contro il Nantes (andata il 16 febbraio, ritorno il 23)”.