Jp Morgan pronta a finanziare la Serie A (Milano Finanza)

Secondo quanto scrive Milano Finanza, la banca americana Jp Morgan ha presentato un’offerta di finanziamento alla Lega Serie A che si aggira tra i 700 milioni e il miliardo di euro e che dovrebbe avere come garanzia i proventi dei diritti tv del massimo campionato. Il prestito finanzierebbe i progetti di sviluppo del calcio in Italia, compresa la media company e il canale di Lega.

“Jp Morgan scende in campo per la Serie A. La prima banca americana ha presentato un’offerta di finanziamento alla Lega. La proposta si aggirerebbe fra i 700 milioni e il miliardo di euro e dovrebbe avere come garanzia i proventi dei diritti televisivi della Serie A. A caldeggiarla ci sarebbe fra gli altri il neo-amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, a lungo portfolio manager del fondo Elliott. Contattata da questo giornale, Jp Morgan non ha commentato l’indiscrezione. Il prestito dell’istituto americano servirebbe a finanziare i progetti di sviluppo del calcio italiano, fra cui la media company ed eventualmente il canale di Lega”.