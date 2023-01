Lega Serie A: domani l’incontro sui diritti tv

Le soluzioni sul tavolo sono prorogare il contratto di Dazn di due anni o aprire un nuovo bando quinquennale

Nella giornata di domani ci sarà una riunione di Lega Serie A dove le 20 squadre affronteranno il tema legato ai diritti tv per il triennio 2024-27. Sul piatto ci sono due scenari: quello di prolungare il contratto di Dazn o quello di passare ad un’altra emittente. CalcioeFinazia spiega:

“Con notevole anticipo rispetto alle abitudini, la Lega ha già ricevuto l’approvazione dall’AgCom per le linee guida sulla vendita dei diritti tv 2024-2027 e ora dovrebbe pubblicare il bando. Sullo sfondo restano però due possibilità alternative. La prima è che il prossimo ciclo si trasformi da triennale a quinquennale (mossa che consentirebbe ai broadcaster di ammortizzare meglio l’investimento), con il rischio dunque di dover nuovamente mettere mano alle linee guida e di conseguenza di passare nuovamente dall’AgCom.

La seconda (sulla base dell’emendamento Lotito) è che i contratti attuali siano allungati di ulteriori due anni. Il tentativo del senatore di Forza Italia e patron della Lazio sarebbe quello di consentire che l’accordo attualmente in vigore con DAZN e Sky per la trasmissione del massimo campionato in Italia possa essere prolungato fino a un massimo di due anni. In attesa di capire quale sarà la direzione intrapresa, domani in assemblea si inizierà a discutere della questione”.

Nel caso si aprisse alla possibilità di riassegnare i diritti si aprirebbero nuovi scenari. Non è un segreto che Amazon sia interessata al calcio e alle tematiche che lo riguardano e CalcioeFinanza lo inserisce tra i principali competitors di Dazn. Le altre società di streaming che potrebbero tentare di prendere i diritti della Serie A sono Netflix, che cerca un trampolino di lascio in Europa, e Paramount, che attualmente detiene i l’esclusiva della trasmissione del campionato negli Stati Uniti. Non è da escludere poi la creazione del canale della Lega Serie A, dove si potranno poi vendere i diritti alle altre piattaforme, appoggiandosi a Tivùsat. In tal caso si sarebbe già espresso il presidente Alberto Sigismondi, dichiarando:

«Noi col satellite raggiungiamo tutto il territorio italiano, con ottima qualità d’immagine, che arriva fino al 4K, e non creiamo nessun problema di spazio per gli editori. Inoltre, abbiamo già un solido pacchetto di utenti, con quasi cinque milioni di card attive. Se si dovessero creare le condizioni per trasmettere il campionato nei prossimi anni, ospitando sulla nostra piattaforma il canale della Lega di Serie A, perché dire di no. Siamo pronti».