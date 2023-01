Inzaghi: «Si è parlato tanto in questi giorni dell’Inter e di Inzaghi. Acerbi bravissimo su Osimhen»

In conferenza: «Sono stati concentratissimi, abbiamo rischiato quasi zero contro una squadra che da agosto in poi aveva fatto percorso netto»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza dopo la gara contro il Napoli

«Abbiamo quattro attaccanti forti da gestire, anche Correa ci darà grandi soddisfazioni ed il mio augurio è di avere tutti a disposizione: giocando due giorni e mezzo dovrò cambiarli, loro sono ragazzi intelligenti e nella prima parte di stagione non abbiamo avuto Lukaku»

Inter sul cornicione con Atalanta e Napoli e poi arrivano sei punti?

«Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo l’Inter e abbiamo vinto tante partite. Si è parlato tanto in questi giorni dell’Inter e di Inzaghi, ma abbiamo lavorato con ragazzi a cui ho fatto i complimenti perché sono stati straordinari contro una squadra come il Napoli: sono stati concentratissimi, abbiamo rischiato quasi zero contro una squadra che da agosto in poi aveva fatto percorso netto»

Acerbi su Osimhen?

«È stato bravissimo, ma parlare di singoli stasera sarebbe riduttivo. Dovrei elogiare lui, chi ha giocato, chi è entrato e anche chi non è entrato. Sapevo che Acerbi ci avrebbe aiutato, ha una concentrazione ed una aggressività da prendere come esempio»

Cosa si porta di bello della serata?

«La felicità della vittoria da dedicare a tifosi e società, poi l’ingresso dei cinque dalla panchina: entrare a partita in corso non è mai semplice, ma hano fatto bene e ci hanno aiutato. Nel calcio d’oggi con queste partite allungate bisogna avere cinque subentri come quelli di stasera»

Sui recuperi difensivi anche dei centrocampisti

«Per noi è fondamentale, anche Skriniar e Bastoni sono stati concentrati e reattivi al momento giusto. Altrimenti non avremmo concesso poco ad una squadra che ha dimostrato grande qualità e che ha trovato di fronte una Inter che voleva la vittoria a tutti i costi»