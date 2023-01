Inchiesta plusvalenze, la Procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Chiesta anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini

La Procura della Figc, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ha chiesto nove punti di penalizzazione per la Juventus. Per gli altri otto club per i quali ipotizza la revisione del processo plusvalenze, la Procura Figc ha chiesto la stessa sanzione del primo procedimento della scorsa primavera: non penalizzazioni ma ammende.

“Stesse richieste di sanzione per tutte le altre società rispetto al primo processo sportivo già celebrato in primavera sul tema plusvalenze, richieste di sanzioni aumentate per la Juventus in virtù della maggiore gravità delle condotte contestate rispetto ad allora. È la linea del procuratore Chiné che nell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del filone plusvalenze ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso: vista la gravità dei fatti contestati e l’impatto avuto dal punto di vista sportivo sui campionati, la richiesta di Chinè è di una sanzione davvero afflittiva e tenga la Juve fuori dall’Europa. Il procuratore ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini”.

L’udienza ha preso il via attorno alle 12.45. Per la Juventus, accanto ai tre legali Bellacosa, Sangiorgio e Apa, presenti in collegamento da Torino anche il nuovo presidente bianconero Gianluca Ferrero e due dei dirigenti oggetto dell’indagine, Federico Cherubini ma anche Fabio Paratici. In aula, oltre al club bianconero, anche Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara e 52 dirigenti, tra cui Agnelli, Nedved e Cherubini.

Chinè, scrive la Gazzetta, ha aperto la seduta motivando l’ammissibilità della sua istanza, poi la formulazione delle richieste di sanzioni.

Dopo la Procura saranno le difese a parlare, quindi la Corte, presieduta ancora dal giudice Torsello, si riunirà in camera di consiglio per poi esprimersi prima sull’ammissibilità del ricorso della Procura, poi – nel caso venga accolto – nel merito.