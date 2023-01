La Corte federale d’Appello ascolterà il procuratore Chiné che formulerà le sue richieste, e nel pomeriggio la decisione

Oggi la Juventus potrebbe avere punti di penalizzazione. Come ricorda la Gazzetta:

È il giorno del – primo – giudizio. Oggi scopriremo i reali effetti dell’inchiesta Prisma sulla Juventus dal punto di vista sportivo. Alle 12.30, davanti alla Corte federale d’Appello a sezioni unite, si torna a parlare di plusvalenze e in giornata è atteso il dispositivo dei giudici. In pratica entro stasera sapremo se i bianconeri vedranno confermata l’assoluzione di primo e secondo grado senza un nuovo processo, se verranno giudicati un’altra volta e ancora considerati innocenti o se riceveranno una condanna che potrebbe avere un impatto importante anche a livello di punti in classifica.

All’epoca Chiné aveva chiesto multe per i club (800 mila euro per la Juve) e inibizioni per i dirigenti (12 mesi per Agnelli, 16 e 10 giorni per Paratici). Nell’istanza di revocazione il procuratore non ha espresso le sue intenzioni in merito alle pene da

chiedere. Potrebbe restare su quelle già formulate, ma – alla luce dei nuovi elementi raccolti grazie a Prisma – potrebbe andare oltre.

Data la difficoltà evidente di dimostrare che le plusvalenze abbiano determinato un’iscrizione altrimenti impossibile (tornerebbe il problema di come si possa definire il reale valore di un giocatore), è questo l’elemento normativo che, se la Procura ritenesse i nuovi elementi probatori particolarmente gravi, potrebbe comunque portare alla richiesta di punti di penalizzazione.