Il Napoli nella top 20 delle squadre che hanno speso di più nel 2022

Il Global Transfer Report della Fifa, che prende in considerazione i trasferimenti internazionali, piazza il Napoli al 17esimo posto, prima tra le italiane

La Fifa ha pubblicato un report nel quale evidenzia il mercato del 2022 e altri dettagli sugli acquisti e sulle cessioni internazionali e c’è pure il Napoli. I dati sono su Calcio e Finanza.

Nel Global Transfer Report vengono presi in esame gli affari durante tutto l’anno solare del 2022 e nella classifica delle squadre che hanno spesso di più il Napoli figura nella top 20. Il report mostra numeri in aumento rispetto all’anno precedente:

“La FIFA ha pubblicato oggi l’ edizione 2022 del Global Transfer Report, secondo cui nel 2022 è stato effettuato un record assoluto di 71.002 trasferimenti transfrontalieri, di cui 21.764 che hanno coinvolto professionisti (uomini e donne) più 49.238 dilettanti. Nel 2022 ci sono stati 20.209 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile, con un aumento dell’11,6% rispetto al 2021 e addirittura superando i livelli del 2019 prima della pandemia di COVID-19. Questi trasferimenti – 2.843 dei quali inclusi costi di trasferimento – hanno coinvolto un nuovo record di 4.770 club di 182 diverse federazioni, rispetto ai 4.538 club del 2021. Nel 2022 sono stati trasferiti in totale 17.291 giocatori di 183 nazionalità diverse.”

Va ricordato che la graduatoria prende in esame i trasferimenti internazionali e non quelli tra club delle stesse leghe. Nei primi 11 posti ci sono 8 club inglesi, con soltanto Barcellona, Bayern Monaco e Psg che spezzano il dominio. La prima italiana è proprio il Napoli che si piazza al 17° posto della classifica.

Nella finestra di mercato invernale del 2022, l’affare che ha portato al maggior esborso economico per il Napoli è Tuanzebe dal Manchester United: prestito oneroso pari a 600.000.

Nell’estate del 2022 invece, Giuntoli ha realizzato un capolavoro dal punto di vista tecnico e finanziario con gli addii dei vari Koulibaly, Mertens e Insigne e l’inserimento dei protagonisti di questo campionato.

Kim (18,05 milioni dal Fenerbahce), Anguissa (15 milioni dal Fulham), Olivera (11 milioni dal Getafe), Kvaratskhelia (10 milioni dalla Dinamo Batuni), Raspadori (5 milioni per il prestito dal Sassuolo), Ostigard (5 milioni dal Genoa), Simeone (3,5 milioni per il prestito dal Verona) e Ndombelè (500.000 euro per il prestito dal Tottenham). Oltre 68 milioni di euro di spesa ma una bilancia economica finanziaria positiva per via del mercato in uscita.