Napoli si gode il Napoli, senza bisogno di santini e miracoli. Lontana dagli stereotipi (Gazzetta)

La città si gode il Napoli con sobrietà, mentre la quotidianità è fatta di licenziamenti, casse integrazioni e una povertà tangibile

Napoli si gode il Napoli. La doppia pagina della Gazzetta celebra il Napoli senza la consueta retorica. Un merito per il quotidiano sportivo che riconosce come questo Napoli sia distante dagli stereotipi che da sempre perseguitano la narrazione della città. E anche la città sta vivendo in maniera diversa questa stagione esaltante. Ne scrive Maurizio Nicita.

Ovvio ricordare che con 50 punti e simili vantaggi tutti hanno vinto il campionato in primavera, ma questo è un altro discorso, che a Napoli stanno affrontando per gradi e non c’entra lo stereotipo della scaramanzia. Niente stereotipi. La città, la gente, si sta rendendo conto di avere un giocattolo da dover maneggiare con cura e al momento prevale la voglia di divertirsi, la gioia di tornare allo stadio.

Oggi c’è una città che tutto questo sta imparando ad assaporarlo a piccole dosi, senza abbuffarsi. Anche perché poi c’è una quotidianità fatta di licenziamenti, casse integrazioni e una povertà che quella sì è tangibile e per nulla stereotipata. Il calcio diventa uno straordinario momento di solidarietà, perché la passione azzera le classi sociali e unisce.

Napoli ci crede, senza bisogno di santini e miracoli.