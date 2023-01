Il Milan visto dalla Francia: “ridicolizzati dal Sassuolo”, “da Pioli in fiamme a Pioli in ferie”

Le Parisien e L’Equipe sulla sconfitta della squadra di Pioli a San Siro: “uno schiaffo infernale”, “umiliati a casa propria”

In Francia si parla della sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Le Parisien titola: “Milan ridicolizzato dal Sassuolo”. Tra l’altro a casa sua, sul suo prato.

“Una serie disastrosa per il campione in carica. Il Milan di Olivier Giroud ha perso pesantemente sul suo prato (2-5), domenica, contro il mal classificato Sassuolo, nel corso della 20° giornata di Serie A. I lombardi ora puntano al 4° posto in classifica (dietro Napoli, Inter e Atalanta) quando avrebbero avuto la possibilità, in caso di vittoria, di riconquistare il 2° posto”.

A nulla è servito il gol di Giroud, scrive il quotidiano francese, “i rossoneri hanno comunque preso uno schiaffo infernale“. Anche perché, aggiunge, si tratta della terza sconfitta consecutiva e della sesta partita senza vittorie in tutte le competizioni.

“Prestazioni scarse che ora collocano i milanesi a 12 punti dal Napoli, capolista della Serie A, e che concentrano un po’ le critiche su un allenatore fino ad ora lodato Stefano Pioli. Nella tana dei rossoneri non risuona più “Pioli è in fiamme” ma “Pioli è in ferie”. La reazione dovrà intervenire in fretta perché il prossimo avversario che si troverà davanti al Milan è la sua miglior nemica, l’Inter”.

L’Equipe, invece, scrive di “umiliazione”: “Milan umiliato a domicilio dal Sassuolo“.

“Dietro, il Milan è stato particolarmente febbricitante e negligente. E Domenico Berardi gli ha fatto molto male”.

Sulla fase difensiva dei rossoneri, che oggi è parsa burro, di fronte alle incursioni del Sassuolo, il quotidiano francese scrive di “apatia difensiva“.

“Il Milan ha preso un altro schiaffo dopo il 4-0 subito a Roma contro la Lazio martedì e il suo cocente fallimento contro l’Inter in Supercoppa”.