Pioli: «Probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, il nostro scudetto sarà la Champions»

In conferenza: «Prometto che faremo tutta la settimana per vincere il derby. Cosa provo dopo i 5 gol del Sassuolo? Dolore».

Dopo la sconfitta 5-2 contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha riformulato gli obiettivi di stagione. Lo scudetto lasciamolo da parte: il nostro scudetto sarà la zona Champions, ha detto. Queste le sue parole a Sky Sport:

«Sono deluso, ma con la delusione non andiamo tanto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà e questo mi deve spingere a capire che alcune situazioni vanno migliorate e interpretate diversamente, dobbiamo reagire, probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, ma il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions, abbiamo questo come obiettivo».

Pioli ha parlato anche in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Perché non è stato preso un secondo portiere?

«Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo fiducia in chi è a disposizione e perché Maignan sta recuperando dall’infortunio».

Cosa cambierà?

«Le cose che non funzionavano bene fino a qualche settimana fa non hanno funzionato, quindi è chiaro che ci sarà qualche modifica».

Che De Ketelaere ha visto?

«Siamo partiti abbastanza bene, ci eravamo illusi col gol di Giroud. Poi facciamo fatica a reagire e fragili in fase difensiva».

Cosa potrebbe cambiare?

«Sarebbe da parte mia sciocco continuare sulla strada che non ci sta portando risultati, quindi sia a livello tattico che a livello mentale qualche cosa farò. I giocatori non sono svogliati e disattenti, ma stanno vivendo un momento difficile. È una sconfitta molto pesante, si avvicina a quella di Bergamo: lì ci compattammo e siamo ripartiti. Sicuramente non rivinceremo il campionato, ma riandare in Champions è fondamentale».

Che cosa promette ai tifosi in vista del derby?

«Prometto che faremo tutta la settimana per vincere il derby».

Cosa prova Pioli dei 5 gol del Sassuolo?

«Dolore».