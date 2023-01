«Il Barcellona ha violato il regolamento Fifa col ricorso alla giustizia ordinaria per Lewandowski»

Infuria il dibattito in Spagna. Un avvocato ad As: «La più danneggiata è la Federazione. Il Barça ha aperto il vaso di Pandora, ora tutti possono farlo»

Il Barcellona ha violato il regolamento Fifa. Arnau Baqué, avvocato specializzato in diritto sportivo e presidente delle Sezioni Sportive dell’Espanyol è stato ascoltato da As sulla questione Lewandowski, ossia la sospensione della squalifica perché il club catalano si è rivolto alla giustizia ordinaria che ha accettato il ricorso. L’avvocato Baqué ha ricordato che la decisione del Barcellona di rivolgersi alla giustizia ordinaria è in conflitto con i regolamenti della Liga, Uefa e Fifa. Così Baqué sulla questione Lewandowski:

«Tutti hanno il diritto di rivolgersi alla giustizia ordinaria, come recita la Costituzione, e ovviamente anche il Barcellona può farlo. Ma ciò va in conflitto con i regolamenti delle competizioni alle quali la squadra catalana partecipa».

Adesso si aprirà un precedente con i due regolamenti chiaramente in contrasto.

Spiega Baqué che il regolamento Fifa precisa il divieto di ricorrere al giudice ordinario e, in caso di inosservanza di questa legge, sono previste delle sanzioni per le Federazioni.

Secondo Baqué: «Chi è stato più danneggiato è stata la Federazione perché chiaramente il Barcellona, ​​nel momento in cui è ricorso alla giustizia ordinaria, ha violato gli statuti della Fifa e quelli della stessa Rfef ».

«La cosa più brutta di questa vicenda è che alcune persone hanno deciso di mettersi al di sopra del calcio», si lamenta Baqué che ammira quanto fatto dall’Espanyol sulla questione.

Conclude l’avvocato ad As:

«È grave perché, che ti piaccia o meno la giustizia sportiva, tutti devono rispettarla una volta che c’è una decisione. Adesso vedremo come la Federazione si esporrà con gli altri club che vorranno fare la stessa cosa». Dice che è come se il Barcellona avesse aperto il vaso di Pandora.