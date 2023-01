Sul Giornale. Dopo la decisione di interpellare la giustizia ordinaria, qualunque club o tesserato potrebbe seguire lo stesso percorso

Damascelli: il caso Lewandowski è un precedente pericoloso per la giustizia calcistica

Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive di Lewandowski. Il Tribunale Contenzioso Centrale di Madrid ha sospeso la sanzione al polacco “in attesa della risoluzione del ricorso”. Lewandowki ha potuto così giocare contro l’Espanyol. Il polacco era stato espulso per doppia ammonizione durante Osasuna-Barcellona dell’8 novembre perché, uscendo dal campo, si era passato le dita della mano sotto le narici, alludendo al fatto che gli avversari e forse anche l’arbitro si drogassero.

Damascelli lancia l’allarme:

“Robert Lewandowski apre un caso che può sconvolgere le regole della giustizia calcistica”.

“La decisione apre uno scenario pericoloso a livello nazionale ed europeo, qualunque club o tesserato potrebbe avviare lo stesso percorso legale contro le squalifiche. Nel nostro sistema, seguendo le direttive Fifa, la clausola compromissoria impedisce ai soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo di adire le vie della giustizia ordinaria, così da preservare l’autonomia del diritto sportivo. In caso di violazione scatta la sanzione ma abbiamo avuto episodi, durante la pandemia, di decisioni del Tar in contrasto con quello che altri organi di giustizia avevano sancito. Il caso di Lewandowski è tuttavia differente e crea un precedente in Spagna con eventuale effetto domino negli altri tornei”.

Damascelli scrive anche della regola Ifab che la Liga vorrebbe cancellare.

“Sempre nella Liga si sta discutendo di opporsi alla regola dell’Ifab che impone ai calciatori sostituiti durante la partita, di uscire nella zona più vicina, costringendoli a fare il giro di tutto il campo e offrendosi agli insulti, spesso

razzisti, dei tifosi. Il brasiliano Vinicius del Real Madrid è continuamente oggetto di frasi volgari e del lancio di frutta e oggetti. Un’altra regola decisa da chi nulla sa del calcio ma ne ha preso il potere”.

Contro l’eliminazione della squalifica a Lewandowski si era espresso l’Espanyol con una lettera pubblicata da Mundo Deportivo.

“Prima dell’inizio della partita, il club ha informato in buona fede sia l’arbitro della partita, il signor Mateu Lahoz , sia la stessa Rfef della presenza nell’undici rivale del calciatore Robert Lewandowski, che avrebbe dovuto scontare una sanzione dopo il suo espulso per doppia ammonizione nella giornata precedente del campionato. L’Espanyol, come annunciato alla vigilia della partita, utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i propri interessi e quelli dei nostri tifosi, consapevoli della flagrante ingiustizia che mette a rischio l’essenza della nostra concorrenza e che tale ingiustizia si sostenga in una risoluzione frettolosa e con evidenti carenze giuridiche.”