Haller torna in campo dopo il cancro

In occasione dell’amichevole contro il Fortuna Dussendolf, Haller è tornato a giocare entrando nel quarto d’ora finale al posto di Muokoko

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortumund, è tornato a giocare dopo che gli avevavo diagnosticato un cancro ai testicoli la scorsa estate. L’attaccante si era trasferito in Germania dopo la bellissima stagione con l’Ajax, dove aveva segnato 34 gol in 43 presenze. Dall’arrivo a Dortmund l’ivoriano ha scoperto la malattia e subito è stato operato per evitare conseguenze peggiori.

In occasione dell’amichevole contro il Fortuna Dussendolf, Haller è tornato a giocare entrando nel quarto d’ora finale al posto di Muokoko. Il ritorno è un grande segnale sia per il giocatore che per Borussia, che aveva individuato in lui il sostituto di Haaland. La felicità di vederlo in campo è stata massima per tutti, accompagnato dal tweet dei club tedesco.

Alla fine dell’amichevole, giocata a Marbella in Spagna, dove il Borussia svolgendo il ritiro per la pausa invernale, ha parlato il tecnico Terzic, spiegando:

«Seb fisicamente è sempre più allenato. C’è motivo di essere fiduciosi in vista delle nostre prossime scadenze. È indisponibile da molti mesi, ma ha fame ed è determinato a trovare rapidamente il suo livello migliore. Il suo senso del lavoro e la sua voglia di vincere ci aiuteranno molto nelle prossime settimane»

Le Parisien commenta così il suo ritorno in campo:

In questi pochi minuti, il giocatore 28enne ha mostrato grandi atteggiamenti, grandi promesse, come il passaggio intelligente per Giovanni Reyna (84esimo) e il suo recupero (89esimo).