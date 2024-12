Scontri tra tifosi incappucciati in campo dopo la finale di Coppa della Rep.Ceca (VIDEO)

Scene di violenza dopo Sparta Praga e Viktoria Plzen. I commentatori TV colpiti da una sedia mentre erano in diretta

Scene non proprio edificanti quelle che si sono viste mercoledì sera nella Repubblica Ceca per la finale della coppa nazionale. Al termine dell’incontro i tifosi di Sparta Praga e Viktoria Plzen se le sono date di santa ragione e, per non farsi mancare nulla, hanno anche lanciato una sedia contro i giornalisti e talent che erano in campo.

22/05/2024 Czech Cup Final🇨🇿 Viktoria Plzeň – Sparta Praha pic.twitter.com/qvmNyMXD0J — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 22, 2024

La partita ha visto un finale incandescente con lo Sparta passato in vantaggio al 79′ con un’autorete, arriva poi il pareggio del Viktoria in 10 trova il pari con Chory, ma in pieno recupero Birmancevic realizza il gol decisivo, è 2-1 per lo Sparta Praga che vince pure la coppa.

Al termine della gara c’è stata un’invasione di campo da parte dei tifosi di entrambe le squadre, molti di loro sono incappucciati e mascherati. Rapidamente si è scatenato l’inferno, le forze dell’ordine sono poi entrate in campo, anche se quei secondi persi hanno provocato comunque il caos.

V době, kdy se bojuje za lepší prostředí pro fanoušky na stadionech…. Policie tentokrát v závěru zápasu pod sektory s fanoušky nestála. Už to vypadalo, že vše proběhne důstojně. Jenže pak někteří jedinci z Plzně předvedli tohle. Škoda. Tohle jsou dva kroky zpět. pic.twitter.com/fLKjDypNlj — Sporťák (@SportakCZ) May 22, 2024

Le immagini riprese dalle tv hanno mostrato scene di lotta violenta tra alcuni tifosi, poi è toccato a loro, perché una sedia da giardino, usata dai fotografi a bordo campo, è stata lanciata verso la postazione televisiva con i conduttori che hanno dovuto scansarsi.

Al termine la Federcalcio ha affermato di aver fatto “ogni sforzo” per far sì che l’evento si svolgesse senza intoppi: “Nelle ultime settimane, i rappresentanti dell’associazione si sono incontrati più volte con i rappresentanti dei tifosi, i responsabili della sicurezza e altri funzionari di entrambi i club, e insieme hanno cercato di stabilire misure che contribuiranno al regolare svolgimento della finale e la cerimonia festosa dopo la partita. Volevamo evitare immagini indecenti che non vogliamo vedere nel calcio ceco”.

