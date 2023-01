Haller riprende gli allenamenti dopo il tumore

L’attaccante del Dortmund: “Buon anno a tutti! Il 2022 non è stato l’anno più facile, ma mi ha preparato per tutte le nuove sfide che il 2023 porterà”

La lotta di Sebastian Haller contro il tumore ha raggiunto un punto di svolta. L’attaccante del Borussia Dortmund, che ha dovuto affrontare un tumore ai testicoli e le operazioni degli ultimi mesi, torna a vedere un bagliore di speranza di riprendere a giocare a calcio. Il pallone, in questo caso, gli ha dato la forza per ricominciare e con il Borussia Dortmund è stata l’occasione per ripartire. Primo allenamento per lui con la maglia giallonera, è tornato in campo a suon di passaggi, scatti e di riprese.

Tanta fatica e tanta lotta per uscire dal male, ma Sebastien Haller sembra avercela fatta. Piano piano, dopo molta corsa, si ritorna a vedere uno spiraglio di normalità.

Proprio l’attaccante del Borussia Dortmund ha voluto ricordare felicemente a tutti il suo ritorno: “Buon anno a tutti! E per me è iniziato alla grande perché significa tornare in campo. Il 2022 non è stato l’anno più facile, ma mi ha preparato per tutte le nuove sfide che il 2023 porterà”. In questo modo Sebastien Haller ha voluto festeggiare non solo l’inizio del nuovo anno ma anche il suo ritorno agli allenamenti dopo aver curato per mesi un tumore maligno ai testicoli.

Seb hat eine Nachricht für Euch! 💌 pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023